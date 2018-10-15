حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات محلية من المطر

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية خلال ساعات المساء والليل والرياح متقلبة الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.