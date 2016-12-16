حالة الطقس خلال الساعات القادمة

تبقى درجات الحرارة ادنى من معدلاتها بنحو 4 الى 6 درجات مئوية نتيجة تاثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية باردة ورطبة فى طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها المسائية ان يكون الجو يوم غد بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة وتزداد فرص الهطل ليلا وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 9/2

المنطقة الجنوبية 9/2

المرتفعات الجبلية 4/-3

المنطقة الوسطى 8/صفر

المنطقة الساحلية 12/4

المنطقة الشمالية 8/-1

منطقة الجزيرة 6/1

المنطقة الشرقية 8/0

منطقة البادية 8/0