حالة الطقس خلال الساعات القادمة

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة ويكون الهطل ثلجيا على المرتفعات الجبلية العالية أما ليلا فيكون الجو باردا ويحذر من حدوث الصقيع والجليد على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وشهد عدد من المحافظات هطولات مطرية أغزرها 30 مم في القرداحة بمحافظة اللاذقية.

وبينت نشرة مشروع الاستمطار في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي كميات الامطار الهاطلة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم حيث سجلت في منطقة الغاب بحماة 13مم في شطحة و12مم بالسقيلبية ومثلها في أفاميا و10 مم بالكريم و8 مم في عين الكروم.

وفي محافظة طرطوس كانت7ر2 مم بالمدينة 5ر9 مم بالقدموس وبالشيخ بدر 3 مم ودريكيش 5 مم ومشتى الحلو 2مم وبانياس 3 مم و الصفصافة 2 مم وحمام واصل 5ر4 مم وصافيتا 2 مم.

وفي محافظة اللاذقية بلغت 12مم بالمدينة و بالمزيرعة 21 مم والقرداحة 30 مم وصلنفة 4 مم والحفة 9 مم و القطيلبية 7ر7 مم و وادي قنديل 5 مم ومطار الباسل 8ر14 مم والبهلولية 4 مم وبوقا 2ر8 مم.

وفي محافظة حلب بعفرين 4 مم و اعزاز 7 مم.

درجات الحرارة المتوقعة:

الجمعة السبت الاحد

دمشق 10/3 10/4 10/4

القنيطرة 7/4 7/4 7/4

درعا 12/5 12/5 12/5

السويداء 12/4 12/5 12/5

حمص 3/1 4/1 4/2

حماة 4/2 5/2 5/3

الحسكة 12/1 10/صفر 10/صفر

اللاذقية 10/8 10/8 10/8

طرطوس 13/8 12/8 12/8

حلب 5/صفر 6/ صفر 6/1

ادلب 5/1 6/1 6/2

دير الزور 13/3 12/3 12/4

الرقة 10/2 9/2 9/3