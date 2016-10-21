حالة الطقس ليوم غد

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوى سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة نسبيا في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم ان يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية كما يكون مائلا للبرودة ليلا فوق المرتفعات الجبلية.

ووفق النشرة فان الرياح تكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 29/13

المنطقة الجنوبية 29/13

المرتفعات الجبلية 24/9

المنطقة الوسطى 28/13

المنطقة الساحلية 29/16

المنطقة الشمالية 28/13

منطقة الجزيرة 29/14

المنطقة الشرقية 31/15

منطقة البادية 30/12