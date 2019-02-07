حالة الطقس: هطولات مطرية والحرارة حول معدلاتها

توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة في طبقات الجو كافة أدى إلى هطولات مطرية متفاوتة الغزارة في عدد من المناطق فيما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وخاصة في المنطقة الشمالية والشرقية والجزيرة محذرة من تشكل السيول في تلك المناطق والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط في المناطق الشرقية والبادية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو يوم الجمعة غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر خلال ساعات النهار ودرجات الحرارة حول معدلاتها في معظم المناطق وليلا تميل الأجواء للاستقرار ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية ومعظم المناطق.