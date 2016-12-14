حالة طوارئ في حديقة حيوان الجيزة المصرية

حالة السعادة التي صاحبت ولادة الزراف “عزيز” في حديقة الحيوان في الجيزة المصرية، تحولت إلى حالة من القلق لرفض الزرافة الأم إرضاع صغيرها، لعدة أيام ما أدى إلى تدهور حالته الصحية. إدارة الحديقة أعلنت حالة الطوارئ لإنقاذ الصغير، وقال الدكتور رأفت عبد الله، مدير حديقة حيوان الجيزة، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أن فريقا بيطريا متخصصا يتابع حالة مولود الزرافة، مضيفا بأن “صغير الزراف حساس جدا، ويتطلب رعاية بيطرية عالية ومتابعة مستمرة”.

وأكد عبد الله أنه تم وضع الصغير تحت رقابة مستمرة على مدار الـ24 ساعة، ومنع الجمهور من الاقتراب من بيته لحين مرور مرحلة الخطورة، التي تصل إلى 30 يوما من ميلاده.

ووفقا لمدير حديقة الحيوان بالجيزة، فصغير الزرافة يحتاج إلى تدفئة، نظرا للطقس السيء الذي يضرب مصر حاليا، وأن الفريق الطبي استعان بالبطانيات ودفاية لتدفئة المولود. إدارة حديقة حيوان الجيزة، أطلقت على المولود الصغير اسم “عزيز”، للتعبير عن مدى اعتزازها به، كونه المولود الأول ببيت الزرافات منذ 20 عاما. وعاشت حديقة الحيوان بالجيزة 5 سنوات بدون زرافة، حتى تم استيراد 3 زرافات من جنوب إفريقيا عام 2012 ، وهي “روكا”، التي نفقت منذ عامين، في حادث لم يعلن عن ملابساته حتى الآن، والزراف “ياسو” وزوجته “سونسون”، والدي الصغير “عزيز”.