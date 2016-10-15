حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” تتوجه الى البحر المتوسط

توجهت حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” إلى البحر المتوسط قبالة الساحل السوري وعلى متنها مقاتلات حربية من نوع “سو” و “ميغ” ومروحيات “التمساح” وستبقى هناك 5 أشهر.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية اليوم أن “كوزنيتسوف” ترافقها مجموعة سفن حربية تابعة لأسطول الشمال الروسي تحمل مقاتلات “ميغ 29 كي آر” و “ميغ 29 كوبر” ومقاتلات “سو 33” البحرية إضافة إلى مروحيات “52 كي آر” الملقبة بالتمساح.

وكانت وصلت إلى البحر المتوسط خلال الأشهر الماضية عدة سفن حربية روسية مزود بعضها بصواريخ كاليبر مجنحة للانضمام إلى الأسطول الروسي هناك.