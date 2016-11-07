حامل لقب الـ«ليستر» يواصل نزيف النقاط الدوري الإنجليزي

تعرض فريق ليستر سيتي لهزيمة قاسية على ملعبه أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون (2-1)، الأحد 6 تشرين الثاني، في ختام مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح جيمس موريسون باب التسجيل لوست بروميتش ألبيون في الدقيقة (25)، إلا أن الهداف الجزائري إسلام سليماني أدرك التعادل لفريقه ليستر برأسية متقنة في الدقيقة (55)، لكن ماتيو فيلبس أحرز هدف الفوز للضيوف في الدقيقة (72)، مانحا بذلك ثلاث نقاط ثمينة لفريقه وست بروميتش ألبيون.

وتعتبر هذه الخسارة هي الخامسة لليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليواصل بذلك حامل لقب الموسم الماضي نزيف النقاط.

وتجمد رصيد ليستر عند النقطة 12 في المركز 14، بينما ارتقى وست بروميتش ألبيون إلى المركز 11 بـ 13 نقطة.