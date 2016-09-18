حبوب منع الحمل تقي من الإصابة بالأنفلونزا

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول حبوب منع الحمل يمكن أن يحمى النساء من آثار الأنفلونزا.

وأوضح الباحثون من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن هرمون البروجسترون الذي يوجد في معظم أنواع أدوية تحديد النسل يساعد على درء الأنفلونزا.

وأشار الباحثون إلى أن النساء المصابات بالأنفلونزا تنخفض لديهن مستويات هرمون البروجسترون في الجسم، ولكن أدوية منع الحمل تعوض هذا الانخفاض وتقلل من آثار المرض.

وأكد الباحثون على أن هذا البحث يفسر لماذا النساء المتزوجات أقل عرضة للإصابة بالأنفلونزا، لافتين إلى أن هرمون البروجسترون الموجود في حبوب منع الحمل يساعد أيضاً على التئام خلايا الرئة التالفة بصورة أسرع.

وأضاف رئيس فريق الباحثين الدكتور صبرا كلاين، أن هرمون البروجسترون الموجود في حبوب منع الحمل يحمي الإناث من آثار الانفلونزا عن طريق زيادة إنتاج بروتين يسمى “amphiregulin”.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية (WHO) أفادت بأن أكثر من 100 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم تتناول وسائل منع الحمل التي تحتوي على هرمون البروجسترون.