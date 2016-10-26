حتى الآن.. سامسونج لم تتعرف على سبب انفجار نوت 7

عندما استدعت سامسونج هاتفها جلاكسي نوت 7 من الأسواق أول مرة، قالت إن الخلل الذي تسبب في انفجار الهاتف كان داخل البطارية، وأعلنت عن إنتاج نسخ بديلة مع بطاريات خالية من العيوب، ولكن هذا الأمر لم يكن صحيحا لأن النسخ البديلة أيضا انفجرت، وقررت بعد ذلك الشركة وقف بيع وإنتاج الهاتف لفشل مهندسيها في اكتشاف سر انفجار الهاتف الحديث.

ووفقا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال، فشركة سامسونج حتى الآن ليس لديها أي فكرة عن العيب الذي حول هاتفها “نوت 7” إلى قنبلة في أيدي المستخدمين، ووفقا لمصادر من داخل الشركة فيوجد تعليمات بعدم الإفصاح عن أي شىء متعلق بهذا الهاتف.

وأشار التقرير إلى أن سامسونج تعاملت مع المشكلة في البداية من خلال التشخيص المبكر، فالشركة الكورية الجنوبية سلمت بأن الهواتف التي تم توريدها من مصدر محدد هي التي تضم خللاً في البطارية وتعاملت على هذا الأساس، وهو الأمر الذي أضر الشركة أكثر مما نفعها.