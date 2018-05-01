حتى تنجح مشاريع الخدمات الطبية العمالية

حمص- عادل الأحمد

استعرض مجلس اتحاد عمال حمص سبل تسريع العمل في مشروع إنشاء قسم للجراحة والقثطرة القلبية في المشفى العمالي والإقلاع به، وتحديد النقابات التي تساهم به بحسب إمكانياتها المادية لإنجاح هذا المشروع الذي يقدم خدمات طبية كبيرة للعمال وأسرهم في هذه المحافظة.

وناقش المجلس موضوع متابعة تنسيب عمال القطاع الخاص للتنظيم النقابي، وآلية دعم صندوق التكافل الاجتماعي من أجل حل مشكلة تأخير صرف تعويضات العمال المستحقة بأسرع وقت، ومتابعة مشروع إنشاء الوحدة الإنتاجية التي تحتاج لاستدراج عروض أسعار لتنفيذه.

وتم الاطلاع على الاستمارات الخاصة بالشهداء العمال المدنيين بحمص البالغ عددهم /580/ عاملاً، وأكد المجلس أهمية تدارك نقص العمالة وخاصة اليد الماهرة الخبيرة منها في شركات ومؤسسات القطاع العام، واستمرار تتبع خطط تنفيذ هذه الشركات من خلال الحضور الدائم للمجالس الإنتاجية والعمل على تقييمها، وأكد الرفيق سامي أمين رئيس اتحاد عمال المحافظة أن نجاح العمل النقابي واستكمال برامجه على كافة المستويات يتطلب بذل جهود كبيرة، ووجوداً ميدانياً دائماً بين صفوف العمال.