حجم دماغ الإنسان يصغر إذا تخلى عن أكل اللحوم؟

كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية أن أولئك الذين تخلوا عن تناول اللحوم إطلاقا صغرت أحجام أمخاخهم.

كما حذر الخبراء من أن نقصان فيتامين B12 قد يؤدي إلى عواقب خطيرة بما فيها وقوع خلل في الجهاز العصبي المركزي وإلى فقر الدم أيضا.

وسبق أن أشار الباحثون إلى أن التخلي عن تناول اللحوم يؤدي إلى حدوث اختلالات في جسم الإنسان.