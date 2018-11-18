حداد رسمي في الأرجنتين على طاقم الغواصة “سان خوان”

أعلن رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على طاقم غواصة “سان خوان” الغارقة التي اختفت في تشرين الثاني عام 2017.

في بيان صدر عن ماكري جاء فيه إعلان الحداد لمدة 3 أيام كتقدير للبحارة، شاكرا كل الدول التي ساهمت في عملية البحث عن الغواصة المفقودة.

وكان مدير القاعدة البحرية الأرجنتينية في مار ديل بلاتا، غابرييل أتيس، أفاد في وقت سابق بأن آثار انفجار لوحظت على جسم الغواصة الغارقة.

هذا وكانت الغواصة “سان خوان”، التابعة للقوات البحرية الأرجنتينية، اختفت في 15 تشرين الثاني من العام الماضي، بعد خروجها من قاعدة أوشوايا البحرية الواقعة بمدينة مار ديل بلاتا، وكانت الغواصة تقل 44 شخصا، بمن فيهم أول غطاسة في تاريخ الأرجنتين، إيليانا ماريا كرافتشيك.