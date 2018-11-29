حديد حماة تخفض أسعار مبيع الحديد المبروم 15 ألف ليرة والبيليت 20 ألف

أعلنت الشركة العامة للمنتجات الحديدة والفولاذية “حديد حماة” أمس تخفيض أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الحديد المبروم بـ15 ألف ليرة وحديد البيليت بـ20 ألف ليرة عن أسعارها المعلنة سابقا في 11 الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة في نشرة الأسعار الصادرة عنها اليوم أن سعر طن الحديد المبروم من أرض الشركة هو 345 الف ليرة بينما كان السعر السابق 360 ألف ليرة وطن الحديد المبروم متوسط الشد بسعر 335 ألف ليرة فيما كان سعره السابق 350 ألف ليرة.

وبينت الشركة أن الحديد المبروم عالي الشد غير متوفر حالياً بينما يتوفر الحديد المبروم متوسط الشد من قياسات 12 مم بكمية تقديرية 645 طنا و 14 مم بكمية 700 طن و 16 مم بكمية 230 طن و 18 مم بكمية 195 طنا، مؤكدة أن يكون المشترون من المتعاملين بتجارة الحديد أو المواد المسموح بها قانوناً وأن يتضمن سجلهم ما يشير إلى ذلك علماً أن أولوية بيع الحديد المبروم للقطاع العام ومؤسساته.

كما حددت الشركة في نشرتها أمس سعر الطن الواحد من الحديد البيليت قياس 120/120 بمبلغ 295 ألف ليرة بينما كان سعر الطن الواحد كان 315 ألف ليرة مبينة أن الكمية المتاحة لكل شركة مكتتبة 500 طن شرط أن تكون من الشركات العاملة في مجال درفلة الحديد والمرخصة أصولاً.