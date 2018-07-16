حديقة طريق الشام بحمص تتزين برسومات الأطفال

نفذ نحو مئة طفل من مدرسة سهلة العامرية ونادي الباسل الرياضي في المنطقة الطليعية الرابعة بحمص اعمالا فنية ولوحات تجسد فرح الطفولة في الحديقة العامة لطريق الشام.

وبين عماد الحلاق رئيس مكتب الفنون الجميلة بفرع حمص لمنظمة طلائع البعث أن النشاط يهدف الى تنمية مواهب وقدرات الاطفال وغرس حب الوطن فيهم وجمعهم في مكان واحد لتنمية روح المبادرة والتنافس بينهم.

ولفت الحلاق إلى أن الاطفال عبروا من خلال رسوماتهم عن فرح الطفولة واعتزازهم بانتصارات الجيش العربي السوري وعودة مدينتهم سليمة معافاة من الإرهاب.

وعبر الطلاب عن فرحهم بالمشاركة في هذا النشاط الذي مكنهم من أبراز مواهبهم وقدم لهم جرعة كبيرة من الترفيه والتسلية.

وقبل اختتام النشاط تم تقديم فقرات فنية وغنائية وقصائد شعرية من أطفال وحدة سهلة العامرية ثم شارك الجميع بنشاط بيئي لتنظيف المكان ليترك الأطفال أثرا جميلا بعد كل نشاط يقومون به.