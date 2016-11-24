“حرائق” يحصد جائزة التحكيم الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي

حصد الفيلم الروائي السوري الطويل “حرائق” جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة آفاق السينما العربية ضمن المهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ 38.

أحداث الفيلم -الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما ومن كتابة واخراج محمد عبدالعزيز- تدور حول أربع نساء سوريات يكافحن للبقاء خلال الحرب التي تشن على وطنهن حيث يتعرضن خلال مشاركتهن في مهرجان احتفالي لتفجير ويصور الفيلم ردود أفعالهن قبل الانفجار وأثناءه وبعده.

الفيلم من بطولة رنا ريشة وجفرا يونس وأماني ابراهيم ونانسي خوري وولاء عزام ونغم ناعسة ومؤيد رومية ومازن جبة وآخرون.