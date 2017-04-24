“حراج السويداء” تؤمن حاجة المحافظة من الغراس للموسم القادم

أنتجت دائرة الحراج التابعة لمديرية الزراعة بالسويداء عبر مشتل العين الحراجي نحو 95 ألف غرسة حراجية بغية توزيعها على المزارعين للموسم القادم.

وبين رئيس دائرة الحراج المهندس أنس أبو فخر أن الغراس المنتجة تشمل العديد من الأنواع الحراجية وسيضاف إليها 5 آلاف غرسة كينا الشهر القادم لتغطي احتياجات المحافظة المطلوبة للزراعة بالنسبة للقطاعين العام والخاص وتوفير متطلبات أعمال التحريج الاصطناعي الخاص بالمديرية.

ولفت أبو فخر إلى مواصلة الدائرة تنفيذ عمليات التأهيل للمواقع الحراجية التي تعرضت الأشجار فيها لتعديات بغية إعادة استزراعها مجددا ضمن الخطة الموضوعة للموسم القادم فضلا عن متابعة توزيع الغراس الحراجية للموسم الزراعي الحالي لنهاية الشهر القادم.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء أنهت عمليات التحريج الاصطناعي للموسم الحالي عبر زراعة نحو 20 ألف غرسة من مختلف الغراس الحراجية ضمن موقع عبد مار بمنطقة صلخد