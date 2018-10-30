حرب في إطلالتها الأولى على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص- البعث

أحيت فرقة الكورال بقيادة مغنية الأوبرا غادة حرب أمسية موسيقية غنائية على مسرح دار الثقافة في حمص في إطلالتها الأولى، قدمت فيها مقطوعات من روائع الموسيقى والغناء الاوبرالي العالمي الكورالي والانفرادي مع البيانو الذي يظهر مقدرة فردية عالية لأعضاء الفرقة.

أسست غادة حرب الكورال بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون ليضم عددا من خريجي الجامعات ممن يمتلكون صوتا جميلا وموهبة وحبا للموسيقا والغناء الجماعي حيث قامت بتدريبهم على تأدية وغناء الأعمال الكلاسيكية العالمية وأداء الصولو.

وغادة حرب خريجة المعهد العالي للموسيقا باختصاصي الغناء الاوبرالي، مغنية سوبرانو في فرقة كورال الحجرة، أستاذة الغناء الجماعي موسيقا الحجرة في المعهد العالي للموسيقا، قدمت عدة حفلات صولو غناء أوبرا(اريات وليدارات) لأهم مؤلفي الأوبرا، شاركت في العديد من الحفلات مع الفرقة السيمفونية السورية داخل وخارج سورية.