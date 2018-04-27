حرص على الحوار خلال جلسة مباحثات تاريخية جمعت رئيسا الكوريتين

اختتم رئيسا كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون وكوريا الجنوبية مون جيه إن أول جلسة مباحثات في قمة هي الاولى من نوعها منذ 11 عاما في بيت السلام بالمنطقة العازلة بين البلدين.

وكان كيم ومون عبرا لدى مصافحتهما التاريخية في مستهل قمتهما عن حرصهما على حوار صريح وبناء بين بلديهما وعن أملهما بأن تتواصل لقاءاتهما في كل من بيونغ يانغ وسيئول وجزيرة جيجو وجبل بيكتو جيجي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن رئيس كوريا الديمقراطية عبر عن استعداده لـ “زيارة سيئول بأي وقت في حال تمت دعوته لذلك”.

ومن المقرر أن يغرس كيم ومون شجرة تذكارية على الحدود في وقت لاحق اليوم إيذانا ببدء الجلسة الثانية من محادثات قمتهما.