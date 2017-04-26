حرفيو حلب ينتخبون ممثليهم ويحملونهم جملة مطالب لتحقيقها مع المعنيين

طالب أعضاء اتحاد الحرفيين في حلب ببناء سوق مؤقت لجمعية الخياطين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمخابز الواقعة بالأحياء التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها وتعديل مرسوم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي واستيفاء ضريبة الدخل الواجبة عن كل بيان جمركي مباشرة.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر السنوي الأول للدورة الانتخابية الثانية عشرة لاتحاد حرفيي حلب اليوم على مدرج فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي بعنوان “بأيدينا نسهم في إعادة الإعمار وبناء سورية” حيث دعا الأعضاء إلى منع استيراد المفروشات الخشبية والسماح بتصدير الجلود ورفع سقف مساعدات صندوق المساعدة الاجتماعية وتسهيل عملية نقل الذهب لأعضاء جمعية الصياغة ممن يحملون البطاقة الحرفية.

كما تمت المطالبة بمنح قروض طويلة الأجل للحرفيين الذين تضررت منشآتهم جراء الاعتداءات الإرهابية والإسراع في إنجاز المنطقة الصناعية بجبرين وتأمين الزجاج من معامل القطاع العام وزيادة مخصصات الأفران من المازوت وتسهيل عملية نقل مواد العمل للحرفيين ضمن أحياء مدينة حلب وتسريع عملية انتقال الملكية للمنطقة الصناعية لدى مجلس مدينة حلب.

وأكد أمين فرع حلب لحزب البعث فاضل نجار أهمية الدور المنوط بالحرفيين في دعم الاقتصاد الوطني وعملية البناء وإعادة الإعمار وانه يعول على الحرفيين الكثير بعد عودة الأمن والاستقرار لحلب من خلال مشاركتهم الفاعلة في إعادة الألق إليها..

داعيا أعضاء المؤتمر إلى اختيار الأفضل والأقدر على تحمل المسؤولية ما يسهم في الارتقاء بالمهن الحرفية وتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للحرفيين ياسين السيد حسن دور الحرفيين في عملية البناء والإعمار . مؤكدا أن الاتحاد يعمل لمعالجة أي قضية تهم الحرفيين من خلال مراسلة الوزارات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب عماد غضبان أن المحافظة وضعت أولويات واستراتيجيات لإعادة الإعمار وأولها إعادة تأهيل الراموسة كما تتخذ كل التدابير لتنظيم أسواق حلب وإزالة المخالفات وخاصة البراكات. بينما استعرض رئيس اتحاد حرفيي حلب بكور فرح التقارير المقدمة للمؤتمر والنشاطات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي.

وتم خلال المؤتمر انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد حيث فاز بالتزكية كل من بكور فرح أيمن دباس عبدالقادر بدر بسام برطاولي محمود مسكتلي غسان اسطنبلي عصام حسون كما فاز بالتزكية 31 حرفيا لمجلس الفرع.

حضر أعمال المؤتمر أعضاء قيادة فرع حلب لحزب البعث ومديرو المؤسسات والدوائر المعنية