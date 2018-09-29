حركة أمل:نجدد الالتزام بمواجهة الإرهاب وأي عدوان إسرائيلي

جدد المؤتمر العام الرابع عشر لحركة أمل التزامه بمواجهة الإرهاب والتصدي لأي عدوان إسرائيلي على السيادة اللبنانية .

وبعد أن استمع المؤتمر إلى التقرير السياسي من رئيس الحركة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حول الوضع السياسي الدولي والإقليمي أكد من جديد التزامه برفع الظلم والدفاع عن السيادة الوطنية بمواجهة أي عدوان إسرائيلي وبمواجهة الإرهاب الذي يحاول استباحة حدود البلاد وكذلك دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته الوطنية.

وجدد المؤتمر العام انتخاب نبيه بري رئيساً لحركة أمل وهيثم جمعة نائبا له وجميل حايك رئيساً للمكتب السياسي.