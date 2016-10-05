حريدين: أزمة مياه دمشق مستمرة والنقص يصل إلى 55%

أكد المهندس حسام حريدين المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق أن مشكلة نقص الوارد المائي إلى مدينة دمشق ما زالت مستمرة حتى الآن على الرغم من كل المحاولات التي تقوم بها الجهات المعنية بالتعاون مع المجتمع المحلي في منطقة مرور مياه بردى. لكن هذه الجهود لم تثمر حتى الآن. وأشار المدير العام إلى وجود نقص في المياه يصل إلى 55% من حاجة دمشق وهو ما يمثله الوارد المائي من نهر بردى. ما أدى إلى قيام المؤسسة بالعمل على خطة الطوارئ في حدها الأقصى من خلال استثمار كل المصادر البديلة في دمشق وريف دمشق ومنها الآبار والخزانات والخطوط البديلة.

وبيّن المدير العام أن كمية المياه التي تصل إلى دمشق اليوم هي 260 م3. ولذلك تم تراجع فترة التزويد في المدينة من 8 ساعات يومياً إلى 3.5 ساعات يومياً وبالتساوي لجميع الأحياء في المدينة.

وعن مدى مراقبة جودة المياه ونوعيتها وخصوصاً الناتجة عن الآبار أكد المدير العام أن جميع المياه التي يتم ضخها في الشبكة مراقبة بكل دقة ويتم تحليها إلكترونياً على مدار الساعة ومن خلال المخبر المركزي خلال اليوم الواحد عدة مرات ومن أماكن متفرقة. ما يؤكد سلامة المياه بشكل كامل ولا شيء يستدعي الخوف أو القلق من نوعية المياه في دمشق وريفها.