حريدين: خروج خط مياه بردى من الخدمة بسبب اعتداءات إرهابية

في إطار إجرامها الممنهج ضد البنى التحتية والمؤسسات الخدمية استهدفت التنظيمات الإرهابية التكفيرية خط مياه بردى بين منطقتي عين الفيجة وقرية دير مقرن بريف دمشق.

واشار مدير المؤءسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها المهندس حسام حريدين الى إن الاعتداء تسبب بخروج خط مياه بردى من الخدمة بشكل كامل، موضحا أن الطاقة الانتاجية للخط تصل الى 100 ألف متر مكعب يوميا.

وذكر مدير المؤسسة أن خروج الخط من الخدمة أدى إلى حصول نقص في مياه الشرب بمدينة دمشق خلال الساعات القليلة الماضية، مبينا ان المؤسسة تعمل حاليا بالتنسيق مع المجتمع المحلي في المنطقة لضمان دخول ورشات الإصلاح والصيانة التابعة للمؤءسسة لإصلاح الأعطال والأضرار التي لحقت بالخط وإعادة المياه إلى وضعها السابق وتزويد جميع المناطق بالمياه.

وتحاول التنظيمات المسلحة المنتشرة في منطقة عين الفيجة ووادي بردى النيل من صمود سكان دمشق وموقفهم الداعم للجيش العربي السوري في الحرب على الإرهاب التكفيري عبر استهداف خطوط نقل المياه والطاقة.