حريق في شركة أرامكو النفطية التابعة للنظام السعودي

اندلع حريق داخل محطة تابعة لشركة أرامكو النفطية التابعة للنظام السعودي أوقع العديد من الاصابات بصفوف العاملين بالمحطة بعضها بليغة.

وتكررت في الآونة الاخيرة حوادث الحرائق في الشركة المذكورة بالتزامن مع العدوان المستمر الذى يشنه هذا النظام على اليمن حيث شهد شهرا ايلول واب الماضيين اندلاع حريقين في الشركة ومحطات تابعة لها بعد حديث المصادر اليمنية عن اطلاق الجيش اليمنى واللجان الشعبية صواريخ.

واكتفت وكالة الانباء التابعة لنظام بنى سعود بإعلان قيام فرق الاستجابة للحالات الطارئة بالسيطرة على الحريق الذى وقع في محيط خزان بمحطة لمعالجة النفط الخام في منطقة الوسيع قرب الرياض.

بدورها أكدت الشركة في بيان لها ان الحادث الذى اندلع عصر اليوم تسبب بإصابة بعض العاملين فى الموقع تم نقلهم لتلقى العلاج اللازم دون ان توضح اعداد المصابين او اسباب الحريق محاولة نفى أي تأثير للحادث في أعمال الشركة0

من جهتها كشفت صحيفة الرياض التابعة للنظام السعودي عن وصول 17 مصابا جراء الحريق بينهم ثلاثة بحالة خطرة الى أحد مشافي النظام السعودي.