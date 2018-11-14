نشب حريق في منطقة الدويلعة بدمشق عصر اليوم أدى إلى تصاعد دخان كثيف فوق المنطقة حيث يعمل عناصر الإطفاء على إخماده.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن حريقاُ اندلع في قبو بناء سكني قرب جسر الكباس على أطراف حي الدويلعة لم يتبين بعد سبب نشوبه، لافتاً إلى أن القبو يحوي كمية من المواد البلاستيكية .

وأشار المصدر إلى أن عناصر من فوج إطفاء دمشق يعملون على محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى الأبنية المجاورة، موضحاُ أن عناصر الإطفاء يواجهون صعوبة في النزول إلى القبو بسبب الدخان الكثيف.

وأكد المصدر أن لا إصابات حتى الآن.