حريق كبير في مصفاة للنفط بفنزويلا

اندلع حريق كبير بمصفاة نفطية شمالي فنزويلا، اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة “إمبولسو” المحلية أن الحادث وقع في ميناء مدينة بويرتو لا كروز، حيث ارتفع عمود كثيف من الدخان الأسود فوق موقع المصفاة، فيما وصلت إلى هناك فرق الدفاع المدني لإطفاء الحريق.

ولم تعلن بعد أي حصيلة عن سقوط ضحايا، كما يجري التحقيق في سبب الحريق.

يذكر أن المصفاة شهدت في العام 2013 حريقا مماثلا، وأعلنت وسائل الإعلام المحلية وقتها أن السبب هو صاعقة برق ضربت المصفاة.