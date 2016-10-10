حزام ناري جوي على مواقع الإرهابيين في ريف ادلب والقتلى بالعشرات

شن سلاح الجو في الجيش العربي السوري عشرات الطلعات على تجمعات ومحاور طرق إمداد وتحرك إرهابيي “جيش الفتح” الذي يضم في صفوفه المئات من المرتزقة الأجانب في ريف إدلب.

ووفقاً لمصدر عسكري الذي قال: إن الطيران الحربي السوري وجه ضربات مكثفة على تحركات وأوكار التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات خان شيخون وسراقب والتمانعة وشمالها وجسر حيش وجسر الشغور وفريكة بالريف الجنوبي والجنوبي الشرقي والغربي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن “مقتل وإصابة العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية التابع أغلبها لتنظيم “جبهة النصرة وجند الأقصى وأحرار الشام” وتدمير معسكر تدريب للإرهابيين وعدة مقرات وآليات بعضها مزود برشاشات”.