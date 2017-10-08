حزبيو حماة ينظمون حملة تبرع بالدم دعما لجرحى الجيش

تقديرا لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وبمناسبة الذكرى ال44 لحرب تشرين التحريرية نظمت شعبة المدينة الأولى لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم حملة تبرع بالدم دعما لجرحى الجيش العربي السوري بمشاركة أكثر من 300 متبرع، وذلك في مقر الشعبة بمدينة حماة، وبمشاركة أمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية وفعاليات اجتماعية.

وأكد المشاركون في الحملة وقوفهم خلف الجيش العربي السوري في تصديه للإرهاب وأن كل ما يقدمونه لجرحى الجيش لا يساوي قطرة دم واحدة بذلت في سبيل الانتصار ودحر الإرهاب وتطهير الأراضي السورية من رجسه.

وبين أمين شعبة المدينة الأولى لحزب البعث محمد كرم زمزم أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا يدل على حس وطني عال وشعور بالمسؤولية تجاه جرحى الجيش العربي السوري الذين دافعوا عن تراب الوطن وبذلوا دماءهم في سبيل عزته.