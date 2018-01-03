حزب البعث العربي الاشتراكي يدين إرهاب الدولة الأمريكي ضد إيران

أدان حزب البعث العربي الاشتراكي بشدة إرهاب الدولة الأمريكي ضد الجمهورية الاسلامية في إيران، مؤكدا دعم الشعب الإيراني في مواجهته لهذا الإرهاب و”ارتياحه لوقوف هذا الشعب صفاً واحداً في وجه عناصر الشغب من المرتزقة وإحباطه محاولة زعزعة استقراره واستقلاله”.

وقال مصدر مسؤول في القيادة القطرية للحزب في تصريح له اليوم: إن أعمال الشغب التي شهدتها بعض المدن الإيرانية تؤكد تصعيد الولايات المتحدة والرجعية العربية محاولاتها لضرب الاستقرار في هذا البلد المقاوم”، مشيراً إلى أن “هذا التصعيد يأتي انتقاماً من دور إيران في مواجهة الإرهاب ودعم سورية في دفاعها المشروع عن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها”.

وشدد المصدر على أن هذه الأعمال التي تأخذ شكل إرهاب الدولة الأمريكي والصهيوني والأنظمة الرجعية التابعة لهما تمثل انتهاكاً فظاً للقانون الدولي ومبادئه التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، مبينا أن “كل ذلك يؤكد محاولة القوى المعادية تغطية فشلها في ساحة الحرب ضد محور المقاومة والانتقام من إيران وشعبها الذي أظهر في كل مرة التفافه حول قيادته ومواقفها المقاومة”.

واعتبر المصدر أن توقيت هذا العمل العدواني مؤشر على حقد متصاعد من قوى الاستعمار الجديد والصهيونية والرجعية على إيران وشعبها بسبب موقفهم المعزز من قضية فلسطين وحقوق شعبها وإعلانهم الدعم المطلق لهذا الشعب من أجل تحرير فلسطين من الصهاينة.