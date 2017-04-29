حزب السعادة التركي يدعو المعارضة لتوحيد قواها لإنهاء حكم اردوغان ونظامه

دعا رئيس حزب السعادة التركي تامال كاراموللا اوغلو جميع قوى المعارضة في تركيا “لتوحيد قواها والاتفاق على صيغة عملية وناجحة للتخلص من حكم رجب طيب اردوغان ونظامه الاستبدادي الفاسد بأسرع ما يمكن”.

وقال كاراموللا اوغلو في كلمة أمام تجمع حزبي في انقرة اليوم إن “الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية أثبت أن اردوغان سيلجأ إلى جميع الوسائل بما في ذلك عملية التزوير الواضحة ليبقى في السلطة وبالتالي فلن يتردد في تكرار عملية التزوير في انتخابات الرئاسة المقبلة التي ستجري في اب 2019//معتبرا أنه “لم يبق امام قوى المعارضة سوى العمل المشترك والاتفاق على الحد الأدنى من القواسم المشتركة حتى يتسنى لها الانتصار على اردوغان وانهاء حكم حزب العدالة والتنمية الذي أوصل تركيا الى حافة الدمار”.

ويواجه أردوغان انتقادات دولية وشعبية واسعة بعد ان حول تركيا الى سجن كبير حيث نفذ حملة اعتقالات فى عموم البلاد أودع خلالها عشرات الآلاف من الاتراك فى السجون وطرد أكثر من 100 ألف من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في تموز من العام الماضي وذلك استمرارا لاجراءاته الرامية إلى الهيمنة على جميع المؤسسات فى تركيا والى تصفية معارضيه كافة.