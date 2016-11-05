حزب الشعوب الديمقراطي.. السلطات التركية و”داعش” يستهدفون ذات الشخصيات

أكد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي سري ثريا أوندر الذي احتجزته قوات أمن النظام التركي وأخلت سبيله بعد التحقيق معه أن الهجوم الذي استهدف مركزا للشرطة في ديار بكر أمس ونفذه تنظيم ” داعش” الإرهابي كان يستهدف نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذين احتجزهم نظام أردوغان في المركز المستهدف.

وقال اوندر في تصريح صحفي اليوم ” إن التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزا للشرطة في ناحية باغلار الجمعة نفذ أثناء احتجازنا بمركز الشرطة”.

من جانبه أعلن النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي زيا بير الذي كان محتجزا وتم الإفراج عنه بأن تنظيم “داعش” استهدف نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذين كانوا محتجزين في مركز الشرطة في ديار بكر مشيرا إلى مقتل رئيس فرع حزب الشعوب الديمقراطي في ناجية تشونغوتش في الهجوم فيما نجا النائب اوندر والرئيسة المشتركة للحزب فيجن يوكسك داغ من الهجوم.

وكان 8 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 100 بجروح جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أمام مركز للشرطة في مدينة ديار بكر حيث سارع رئيس وزراء النظام التركي بن علي يلديريم إلى اتهام حزب العمال الكردستاني بتنفيذه لكن تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن مسؤوليته عن التفجير لاحقا.