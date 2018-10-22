حزب الله: انتصار سورية على الإرهاب يعزز قوة محور المقاومة

أعلن عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن انتصار سورية على الإرهاب هو تعزيز لقوة محور المقاومة بوجه العدو الإسرائيلي.

وقال قاووق خلال كلمة اليوم في بلدة الصوانة الجنوبية: “لم يعد هناك أي رهان على تغيير موقع ودور سورية في المواجهة وهذا سيترك آثاره الإيجابية على محور المقاومة”.

وأشار قاووق إلى أن السكوت الأمريكي الأوروبي على المجازر التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية بدعم غربي ومن بعض الأنظمة في المنطقة هو جريمة ونفاق مؤكدا أن الانتصارات الميدانية والتحولات السياسية والميدانية في سورية والعراق واليمن أسقطت المخطط الصهيوأمريكي في المنطقة.

ولفت قاووق إلى أن أعداء المقاومة يريدون أن يفرضوا عليها عقوبات مالية وسياسية واقتصادية جديدة تعويضا عن هزائمهم للمعارك التي خسروها في كل الميادين بالمنطقة مؤكدا أن هذه المقاومة تجاوزت ظروفا وتحديات أصعب لذلك ستكون العقوبات الأمريكية عديمة الجدوى.