حزب الله: تصريحات ليبرمان بشأن استثمار الغاز تنم عن أطماع عدوانية

أكد حزب الله أن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بشأن مناقصة لاستثمار الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية تشكل تعبيرا جديدا عن الأطماع الإسرائيلية في ثروات لبنان .

وقال حزب الله في بيان “إننا إذ نعبر عن تأييدنا لمواقف الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وبقية المسؤولين اللبنانيين ضد هذا العدوان الجديد فإننا نجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته”.

وكان ليبرمان وفي تدخل سافر في الشؤون اللبنانية اعتبر اعلان لبنان عن مناقصة بشأن بلوك الغاز رقم 9 الواقع في المياه الإقليمية اللبنانية “تحديا سافرا وتصرفا استفزازيا”.