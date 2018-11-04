حزب الله يدين الأحكام الظالمة بحق الشعب البحريني

أدان حزب الله الحكم الذي ‏أصدرته اليوم محاكم النظام البحريني بالسجن المؤبد ضد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والنائبين البرلمانيين السابقين الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود.

وقال الحزب في بيان: إن هذا الحكم “تعبير جلي عن الهوية القمعية والديكتاتورية لحكام البحرين الذين يهدفون من خلال هذه الاحكام الجائرة إلى إرهاب الشعب البحريني وتيئيسه من تحقيق أي إصلاح أو تغيير ديمقراطي”.

واعتبر الحزب أن “توقيت صدور هذا الحكم يهدف إلى المزيد من تهيئة الأجواء لزيارة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنامة ولتوجيه رسالة قمعية لإرهاب المواطنين ومنعهم من التعبير عن موقفهم الأصيل من العدو الصهيوني الرافض للتطبيع معه والمؤيد لكل حركات المقاومة في جهادها ضده”.

وختم البيان بالقول: إن “حزب الله إذ يعرب عن تضامنه مع المحكومين المظلومين يعتبر أن الشعب البحريني الشجاع الذي قدم الشهداء والتضحيات الجسام على طريق الحرية ستزيده هذه الأحكام الظالمة عزماً وتصميماً على مواصلة الطريق حتى تحقيق أهدافه العادلة”.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية شعبية منذ عام 2011 تطالب بإصلاحات دستورية وسياسية وبالعدالة الاجتماعية قابلتها سلطات نظام آل خليفة بمختلف أساليب القمع ولجأت إلى توجيه تهم ومزاعم لا صحة لها لزج معارضي سياساتها في السجون.