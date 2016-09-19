حزب الله يدين بشدة العدوان الأميركي على الجيش السوري في دير الزور

أدان حزب الله بشدة العدوان الأميركي على الجيش العربي السوري في منطقة دير الزور.

ولفت الحزب في بيان له أن هذا العدوان ” أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من العسكريين المدافعين عن بلدهم في مواجهة العصابات التكفيرية والإجرامية، ويوجه التحية للجيش الباسل جنوداً وضباطاً، مقدماً تعازيه الحارة بالشهداء الأبطال ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى”.

وجاء في البيان أيضا: “إن الإدعاءات الأميركية بحصول الضربات الجوية عن طريق الخطأ هو كلام لذر الرماد في العيون ومحاولة مفضوحة للتعمية على الحقيقة الواضحة التي شاهدها العالم أجمع واثبتت بما لا يبقي مجالاً للشك أن التحالف الغربي المزعوم لقتال داعش إنما هو عمل دعائي أرادت منه الدول الكبرى تحقيق غايات سياسية وانتخابية وتأمين مصالحها الاستعمارية القائمة على دعم الإرهاب وتغذيته في المنطقة”.

وأضاف: “كما أن تزامن هذه الغارات مع الهجمات الواسعة التي شنتها عصابات داعش الإرهابية على المنطقة المستهدفة يكشف التواطؤ بين واشنطن وهذه الجماعات، إن لم يكن خضوع الجماعات الإرهابية للأوامر الصادرة من بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية”.

هذا ودعا حزب الله الجميع من مؤسسات وهيئات دولية وإقليمية إلى كشف الدول التي تقوم بدعم الإرهاب والتستّر عليه والاستفادة منه وإنهاء هذه اللعبة القذرة التي يذهب ضحيتها المدنيون في أنحاء العالم والمدافعون عن أرضهم وبلادهم ـ فضلاً عن الأبرياء ـ في منطقتنا.