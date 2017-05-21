حزب الله يدين بشدة حكم النظام البحريني على الشيخ عيسى قاسم

أدان حزب الله بأشد العبارات الحكم الصادر من النظام البحريني على رجل الدين الشيخ عيسى قاسم مؤكدا أن هذا الحكم جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإنسانية التي يرتكبها هذا النظام بحق الشعب البحريني.

وقال الحزب في بيان اليوم إن ” الحكم الجائر بحق الشيخ قاسم وصمة عار على جبين النظام البحريني ” متوجها إلى جميع الحكومات المستقلة والشعوب والشخصيات والعلماء لنصرة الشعب البحريني وحمايته لإحقاق الحق ونيل المطالب العادلة.

وكان النظام البحريني حكم على قاسم واثنين من مساعديه هما حسين محروس وميرزا العبيدي بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية كبيرة إضافة إلى مصادرة أموالهم.

يشار إلى أن نظام ال خليفة يواصل استهدافه الشخصيات المعارضة في البحرين في إطار محاولاته معاقبة البحرينيين على خلفية مطالبهم الإصلاحية التي واجهتها سلطات آل خليفة منذ العام 2011 بالقمع والاعتقال والانتهاكات المستمرة بحق البحرينيين.