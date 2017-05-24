حزب الله يستنكر اعتداء نظام آل خليفة على المعتصمين في الدراز

استنكر حزب الله قيام قوات نظام آل خليفة في البحرين بالاعتداء الوحشي على المعتصمين في بلدة الدراز غرب العاصمة المنامة تضامنا مع رجل الدين الشيخ عيسى قاسم، مؤكدا أن أي مس بسلامته سيؤدي إلى احتمالات لا يستطيع أحد توقع نتائجها.

وحمل الحزب في بيان له نظام آل سعود كامل المسؤولية عما حصل ويحصل في البحرين، مشددا على أن الشيخ قاسم رمز الوطنية وضمانة السلم الأهلي وصاحب الفكر الإسلامي المعتدل الذي اعتدي عليه بسحب جنسيته وتعريضه للمحاكمة الظالمة.

كما طالب الحزب دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية بأن يسارعوا إلى استنكار هذه الجريمة والعمل لحفظ سلامة وكرامة الشيخ قاسم منوها بمواقفه الوطنية ومواقف البحرينيين المتضامنين معه.

هذا وكان خمسة أشخاص قتلوا أمس برصاص قوات أمن نظام آل خليفة في البحرين إضافة إلى إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق خلال مهاجمة قوات النظام اعتصاما ينفذه محتجون بحرينيون تضامنا مع الشيخ قاسم في بلدة الدراز.