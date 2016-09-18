حزب “روسيا المتحدة” يتصدر انتخابات الدوما.. وبوتين ومدفيديف يعلنان الفوز

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الروسية، التي جرت اليوم الأحد، بعد فرز نحو 10% من الأصوات، تصدر حزب “روسيا الموحدة” الحاكم.

وبحسب النتائج، التي أعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات، حصل حزب “روسيا الموحدة” الحاكم على نحو 46% من الأصوات في انتخابات الدوما، وجاء الحزب الليبرالي الديمقراطي ثانيا بنسبة 18%، يليه الحزب الشيوعي الروسي بنحو 17%.

وجاء في المركز الرابع حزب “روسيا العادلة” بـ 6,36% ومن ثم “شيوعيو روسيا” بـ 2,84% و”يابلوكو” بـ 1,35% وبعده “روست” بـ 1,07% في المركز السابع.

وحازت باقي الأحزاب وعددها 7 على نسب لم تتجاوز 1%.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراقبته نتائج الانتخابات البرلمانية من مركز حزب “روسيا الموحدة” في موسكو،: “إن نسبة الإقبال على الانتخابات أقل من السنوات الماضية، لكن نتائجها جيدة بالنسبة لروسيا الموحدة”.

وأضاف بوتين: “يمكننا بكل بثقة أن نعلن فوز”روسيا الموحدة” في الانتخابات البرلمانية”، مشيرا إلى أن نتائج انتخابات هذا العام تدل على النضج السياسي المتزايد لدى الروس.

من جهته أعلن رئيس الوزراء دميتري مدفيديف الذي يتزعم “روسيا الموحدة”، أن الحزب سيحصل على الأغلبية الدستورية في الدوما” (البرلمان) في دورته السابعة.