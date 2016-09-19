حزب روسيا الموحدة يتصدر انتخابات الدوما

تصدر حزب روسيا الموحدة نتائج انتخابات مجلس الدوما الروسي التي جرت أمس بعد فرز نحو 30% من الأصوات.

ووفق النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات البرلمانية الروسية ونقلها موقع روسيا اليوم فقد حصل حزب روسيا الموحدة على أكثر من 52% من الأصوات وجاء الحزب الليبرالي الديمقراطي ثانيا بنسبة 14.6% يليه الحزب الشيوعي الروسي بنحو 14.5% فيما بلغت نسبة الإقبال على التصويت بصفوف الناخبين 40% في عموم روسيا.

وكانت نتائج أولية نشرت أمس بعد فرز 8% من الأصوات أشارت إلى تصدر حزب روسيا الموحدة وحصوله على أكثر من 45% من أصوات الناخبين فيما جاء الحزب الليبرالي الديمقراطي ثانيا بنسبة 18% يليه الحزب الشيوعي الروسي بنحو 17%.

وافتتح 95 ألف مركز اقتراع في عموم أنحاء روسيا الاتحادية أمس لإتاحة الفرصة أمام 111 مليون ناخب للتصويت لاختيار 450 نائبا إلى مجلس الدوما في دوره التشريعي السابع.

ومجلس الدوما هو المجلس الأدنى للبرلمان الروسي إلى جانب المجلس الأعلى الممثل بمجلس الاتحاد الذي يجرى تعيين أعضائه عن كل كيان من الكيانات الادارية في البلاد.

ويتنافس للفوز بمقاعد المجلس نحو ستة آلاف وخمسمئة مرشح وتجرى الانتخابات بموجب النظام المختلط أي أن نصف النواب ينتخبون بموجب القوائم الحزبية على المستوى الاتحادي بينما يجرى انتخاب نصفهم الآخر بموجب الترشيحات الفردية في الدوائر الانتخابية الإقليمية.