حزب مصر العربي الاشتراكي: سورية أوقفت بصمودها المخطط الأمريكي

أكد رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وحيد الأقصري أن الولايات المتحدة وأدواتها كمشيخة قطر وغيرهم يدعمون التنظيمات الإرهابية في سورية في محاولة لفرض خريطة سياسة جديدة في المنطقة إلا أن سورية بصمودها أوقفت ذلك المخطط.

وقال الأقصري في تصريح لمراسل سانا في القاهرة أن: «العناصر الإرهابية التكفيرية تنفذ بدقة ما يمليه عليها من يمولونها ويقدمون لها الدعم والسلاح وهذا ما يسمح لهذه العناصر بارتكاب جرائم حرب يجب محاكمتهم ومحاكمة من يقف وراءهم عليها».

وشدد الأقصرى على أن: «الانتصارات المتواصلة للجيش العربي السوري في حلب تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هذا الجيش قادر على الحفاظ على وطنه وإعادة الأمان إلى السوريين الذين اتخذتهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية»، مؤكدا أن: «سورية كانت ولا تزال مقبرة لكل من يحاول الاعتداء عليها وعلى أمتنا العربية وستبقى بقيادتها وشعبها درعا في مواجهة المؤامرات الصهيونية الأمريكية».

وعبر الأقصري عن تضامن القوى الوطنية المصرية مع سورية في حربها ضد الإرهاب منددا بالعدوان الإرهابي السافر على المستشفى الروسي المتنقل في حلب.