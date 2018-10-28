حزب ميركل يخسر في انتخابات محلية بمنطقة هيسي الألمانية

تعرض حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وشريكه في الائتلاف الحكومي الاشتراكي الديمقراطي لخسارة كبيرة في انتخابات محلية بمنطقة هيسي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن استطلاعات الرأي لمحطتين تلفزيونيتين رسميتين هما “ايه ار دي” و”زي دي اف” في مراكز الاقتراع أظهرت أن حزب ميركل المحافظ تراجع عشر نقاط عن الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت عام 2013 وذلك رغم حلوله في المركز الأول بالانتخابات الحالية بنسبة 27 إلى 28 بالمئة من الأصوات في هذه المقاطعة.

وخسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضاً عشر نقاط بتسجيله نسبة 20 بالمئة من الأصوات وفقا للاستطلاعات التي أظهرت أيضا دخول حزب “البديل لألمانيا” إلى البرلمان الإقليمي لحصوله على نسبة 12 إلى 13 بالمئة.