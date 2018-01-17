حزمة عروض وتخفيضات ضمن مهرجان (صنع في سورية)

تشكل الدورة الخمسون لمهرجان التسوق الشهري صنع في سورية الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها محطة مهمة في دورات المهرجان التي أقيمت في دمشق وعدد من المحافظات، وأكدت الشركات الصناعية الوطنية المشاركة فيه دورها وحضورها في السوق المحلية.

وتتضمن الدورة التي تشارك فيها 130 شركة عروضا فنية وتتميز بالعديد من التخفيضات والحسومات الكبيرة على أسعار المنتجات إلى جانب العروض المغرية التي أعلنت عنها هذه الشركات.

رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي بين أن احتفالية الغرفة باليوبيل الذهبي لمهرجان التسوق تتضمن حسومات وتخفيضات تصل الى 50 بالمئة وعروضا تصل الى مئة بالمئة، لافتا إلى المصداقية التي نالتها الشركات المشاركة عبر دورات المهرجان المستمرة بشكل شهري في محافظات دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء منذ نيسان 2015.

ويشير قلعه جي إلى تمكن المهرجان من تحقيق الاحتكاك المباشر بين المنتج والمستهلك من أجل استكشاف عيوب المنتج واستدراكها كما بات منصة لتقديم الشركات منتجات جديدة في كل دورة مع تقديم عروض عليها وتخفيف أعباء التسويق والترويج ما عزز مصداقية الشركات أمام المستهلكين والإقبال على شراء منتجاتها.

وتتضمن الدورة الخمسون سحوبات على قسائم الشراء والجائزة ليرة ذهبية مقدمة من الغرفة إلى جانب الهدايا المقدمة من الشركات المشاركة لعشرات الفائزين في هذه السحوبات.

ويعتبر سليمان الحموي من الشركة المتحدة للمنظفات والصابون أن المهرجان وعبر دوراته الخمسين شكل نواة مهمة لدعم المستهلك السوري وتخفيف منعكسات الأزمة عليه ومكن المستهلك من شراء منتجاته بحسومات تصل إلى ما بين 60 و 70 بالمئة مع ضمان جودة هذه المنتجات.

مدير المبيعات في شركة فروستي من مجموعة الساعور أحمد الوتار أشار إلى أن شركته التي تساهم في المهرجان منذ الدورة الأولى حرصت على دوام هذا المهرجان لجهة تعزيز مكانة الشركة في السوق المحلية وان تصل منتجاتها بأفضل مواصفة وأقل سعر للمستهلكين من أصحاب الدخل المحدود.

جمال الصغير من شركة سبورت انجل اعتبر أن دورة اليوبيل الذهبي لمهرجان التسوق كانت مناسبة لتقديم الشركة للعديد من منتجاتها من البيجامات وغيرها وبحسومات تتراوح بين 50 و70 بالمئة إضافة إلى عروض يومية تناسب كل فئات المجتمع مع المحافظة على الجودة.

وبينت وداد حوراني مسؤولة التسويق في شركة سيدي هشام أن شركتها التي شاركت منذ انطلاقة المهرجان تقدم في دورة اليوبيل الذهبي عروضا وحسومات على أسعار المنتجات بنسبة 25 بالمئة بهدف مساعدة المستهلك للحصول على المنتج منوهة بغرفة صناعة دمشق وريفها لرعايتها ودعهما للصناعيين من خلال هذا المهرجان.