حسن ترك: سورية انتصرت على أعداءها

أكد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المصري حسن ترك أن الانتصارات الميدانية التي حققتها سورية طيلة السنوات الماضية على الإرهاب أكدت قدرتها على الصمود والانتصار في مواجهة مرتزقة وجماعات مدعومة من أجهزة استخبارات دولية.

وقال ترك في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة اليوم: إن “سورية استطاعت أن تعبر الأزمة وتنتصر على المؤامرة الكونية ضدها بصمود وتماسك الشعب والتفافه حول قيادته وإيمانه بقدرة جيشه الباسل” لافتا إلى أن سورية قوة عسكرية كبرى لا يستهان بها إقليميا ودوليا.

وأضاف ترك: إن الجيش السوري يحقق تقدما ملحوظا في عملياته العسكرية ضد التنظيمات التكفيرية المدعومة خارجيا وخاصة في الجنوب وهو الأمر الذي يخشاه الكيان الصهيوني ويدفعه لتنفيذ اعتداءات داخل الأراضي السورية داعمة للمجموعات الإرهابية.

وبين ترك أن استمرار القول بأن تلك المجموعات المدعومة صهيونيا هي “معارضة” هو تكذيب للحقائق التي أدركها الجميع اليوم مؤكدا أنها جماعات عميلة تنفذ مخططات معادية للدولة السورية.