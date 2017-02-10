حسون: تدريب تركيا للإرهابيين وإرسالهم إلى سورية كان بهدف الامتداد إلى روسيا

قال سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون إن “روسيا حينما جاءت إلى سورية لم تأت من أجل عرقيات محددة بل لأن الإرهاب الذي يدمر سورية سينتشر في العالم كله”.

وأعرب الدكتور حسون خلال لقائه اليوم الوفد البرلماني والطبي والإعلامي الروسي الذي يزور سورية حاليا عن شكره للكنيسة الأرثوذكسية التي وقفت منذ عام 2013 وحتى اليوم في خندق واحد إلى جانب سورية وشعبها مشيرا إلى “التضحيات التي قدمها الروس خلال الحرب الإرهابية التي تشن على سورية إذ اختلطت دماؤهم مع دماء أبناء سورية في سبيل الدفاع عنها” ومثمنا في الوقت ذاته جميع المساعدات الروسية التي يتم تقديمها للشعب السوري.

وأكد سماحة المفتي أن “تدريب تركيا للإرهابيين وإرسالهم إلى سورية كان بهدف الامتداد إلى روسيا” معتبرا موقف روسيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الحل الرئيس لإبعاد خطره عن روسيا.

ونبه الدكتور حسون إلى “تغلغل الأفكار الإرهابية إلى المساجد في دول روسيا الاتحادية ولا سيما أن المال السعودي لا يزال يتدفق إلى كبار الشيوخ في روسيا” مقترحا عقد قمة روحية تجمع مفتي وعلماء الدين في روسيا تهدف إلى وضع خطة متقاربة في الخطاب الروحي.

من جهته بين منسق مجموعة نواب مجلس الدوما للتعاون مع مجلس الشعب السوري رئيس الوفد ديمتري سابلين أن روسيا تقف في صف واحد مع سورية تجاه الأزمة فيها وأنه من المهم إعادة إعمار النفس البشرية منددا بأعمال التنظيمات الإرهابية المسلحة التي شاهدها الوفد خلال زيارته مدينة حلب إذ وجدوا المدارس تستخدم لعملياتهم الإجرامية طيلة فترة الأزمة عوضا عن تعليم الأطفال فيها.

ويضم الوفد الروسي نائب رئيس لجنة الدوما لشؤون تنمية المجتمع المدني ومسائل الاتحادات الاجتماعية والدينية سيرغي غافريلوف ونائب رئيس لجنة الدوما لشؤون السياسة الإعلامية والتقنيات والاتصالات الإعلامية ألكسندر يوشينكو وممثل بطريركية موسكو وعموم روسيا في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق أرسيني أيغومين ومدير عام المركز الوطني للأشعة والأبحاث العلمية التابع لوزارة الصحة الروسية البروفيسور اندريه كابرين ورئيس قسم جراحة الأورام السرطانية الصدرية والباطنية في مركز الأبحاث غيرتسن البروفيسور اندريه ريابوف ورجل الأعمال اليك كانكوف وممثلي منظمات شعبية وصحفيين.