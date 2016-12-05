حسيني : إيران تسلمت منظومة “اس 300” من روسيا بالكامل

أعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني حسين نقوى حسيني ان ايران تسلمت منظومة/اس300/الصاروخية الروسية بالكامل.

وقال نقوى حسيني: ان التعاون بين ايران وروسيا في مجال الاسناد الفني لهذه المنظومة الصاروخية مازال قائما معربا عن سعادته لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجال العسكري.