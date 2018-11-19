حصتها 30 مليار ليرة…لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام2019 والبالغة 30 مليار ليرة سورية.

ودعا أعضاء اللجنة إلى إحداث مراكز شرطة في المناطق التي أعاد الجيش الأمن والاستقرار إليها وإصلاح المدمرة منها نتيجة الاعتداءات الإرهابية وزيادة رواتب قوى الأمن الداخلي وتأمين السكن الخاص لهم.

بدوره أشار وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى افتتاح المخدم الوطني التبادلي في الشؤون المدنية لاستيعاب بيانات كل المواطنين السوريين وتقديم الخدمات لمؤسسات الدولة في ما تحتاجه من معلومات، مبيناً أهمية المنظومة الجديدة لتنظيم الدور في الحصول على جوازات السفر والدور الكبير لعمل الوزارة في مكافحة الجرائم والجرائم الالكترونية وتأهيل الكوادر المختصة.

وأوضح الشعار أن الوزارة بصدد بناء ثلاثة أبراج سكنية في ضاحية الأسد وخمسة أبراج في برزة وثلاثة خلف نادي الضباط كسكن وظيفي وأن هذا الأمر سيعمم على كل المحافظات، إضافة إلى الضمان الصحي والاستشفاء الكامل لقوى الأمن الداخلي للشرطي وزوجته وأولاده ووالديه إن كان معيلاً لهما.

وأشار الشعار إلى أن الوزارة فتحت مراكزها مباشرة بعد تحرير المناطق من الإرهاب وقامت برفد مراكزها بعناصر إضافية لتوفير الأمان وتشجيع المواطنين على العودة إلى مناطقهم والحصول على القيد المدني من أي محافظة كانت.