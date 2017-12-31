حصيلة الهجوم الإرهابي جنوبي صلاح الدين.. ترتفع إلى 4 قتلى و9 جرحى

كشفت قوات الحشد الشعبي أن حصيلة هجوم مفاجئ شنه إرهابيو تنظيم “داعش” جنوبي محافظة صلاح الدين ارتفعت لتبلغ 4 قتلى، و9 جرحى.

موقع الحشد الشعبي ذكر أن هجوما شنه تنظيم “داعش” الإرهابي على منطقة الفرحاتية في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين أسفر عن مقتل وإصابة 13 مدنيا.

وبين أن إرهابيي “داعش” شنوا هجوما، بعد منتصف الليل، استهدف مدنيين في منطقة الفرحاتية شمالي قضاء بلد، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة.

كما لفت إعلام الحشد إلى أن إرهابيي التنظيم استخدموا الأسلحة الخفيفة، وزرعوا عبوات ناسفة قبل انسحابهم.