حضور قوي لفرساننا في الدوري الإماراتي.. والغريّب بطلاً للجائزة العليا

متابعة- البعث

من جديد فرض فرساننا أنفسهم أبطالاً للدورات التي يشاركون فيها على الصعيد الخارجي، وهذه المرة في الدوري الإماراتي الذي يتميز بكثرة عدد الفرسان المشاركين من دول متقدمة مثل: (فرنسا– إيران– كندا– بريطانيا– روسيا).

وخلال مراحله الخمس شهد الدوري تواجداً مميزاً لفرساننا، محققين مراكز متنوعة، ففي الفئات العليا (130 – 140 سم)، كان التميز لفارسينا شادي غريب، وهادي نظام، يليهم عماد وهشام غريب، أما الفئات المتوسطة والصغرى (90 – 120 سم)، ومن ضمنها مباريات الخيول بعمر (4 – 6 سنوات)، فتألق فرساننا ليث غريب، ومحمد هشام غريب، وشفيق دركشلي، وفراس حمامة، ورامي غريب، ومحمد فاروق الحصري، ويوسف السواس.

المرحلة الختامية حملت حضوراً قوياً للفارسين شادي غريب، وهادي نظام على منصة التتويج بعد أن غابا عنها في المرحلة الرابعة، فتوّج فارسنا شادي غريّب بالمركز الأول للفئة العليا التي ارتفعت الحواجز فيها إلى (140 سم)، وكانت عبارة عن شوط أصلي بزمن (38.70) دون أخطاء، متفوقاً على أفضل الفرسان.

وفي الفئة التي ارتفعت الحواجز فيها إلى (90 سم)، وكانت عبارة عن شوط واحد ليس ضد الزمن، توّج أولاً الفارس رامي غريب، وفي الفئة التي ارتفعت الحواجز فيها إلى (120 سم)، وكانت عبارة عن شوط ضد الزمن حل في المركز الثالث الفارس يوسف السواس بزمن (59.95) ودون أخطاء، وفي الفئة التي ارتفعت الحواجز فيها إلى (125 سم) كان المركز الثاني من نصيب الفارس هشام غريب بزمن (57.64) دون أخطاء.

أما في الفئة التي ارتفعت الحواجز فيها إلى (130 سم)، وكانت عبارة عن شوط ضد الزمن، فتوّج الفارس شادي غريب بالمركز الثاني بزمن (60.49) دون أخطاء، وفي الفئة التي ارتفعت الحواجز فيها إلى (90 سم)، وكانت عبارة عن شوط واحد ليس ضد الزمن، توّج أولاً الفارس رامي غريب.

وفي الفئة التي ارتفعت الحواجز فيها إلى (110 سم)، وهي فئة مخصصة للخيول في عمر (4 – 5 سنوات)، وكانت عبارة عن شوط واحد ليس ضد الزمن، كل فارس ينهي المسلك دون أخطاء وضمن الزمن يتوّج في المركز الأول، حيث توّج أولاً كل من الفرسان: الفارسة ليلاس كوجاك، والفارس هشام غريب، والفارس رامي غريب، والفارس فراس حمامة.

وفي الفئة التي ارتفعت الحواجز فيها إلى (125 سم)، وكانت عبارة عن شوط أصلي وجولة تمايز، يتأهل للتمايز الفارس الذي ينهي مسلك الشوط الأصلي دون أخطاء، حل في المركز الثالث هشام غريب بزمن تمايز (33.67) وأربعة أخطاء.

الفئة التي ارتفعت الحواجز فيها إلى (130 سم)، وكانت عبارة عن شوط أصلي وجولة تمايز، يتأهل للتمايز الفارس الذي ينهي مسلك الشوط الأصلي دون أخطاء، حيث حل في المركز الثاني الفارس عماد غريب بزمن تمايز (28.76) دون أخطاء.