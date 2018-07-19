دعمت الحكومة اللاتفية تعديلات على قانون التغليف والتعبئة، والتي تنص على حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المجانية في عام 2019.

وقال المكتب الصحفي للحكومة اللاتفية: “لا تنطبق القيود على الأكياس الرقيقة فحسب، بل تنطبق أيضا على الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها، بغض النظر عن سماكة المادة، باستثناء الأكياس التي لا تقل سماكتها عن 15 ميكرون، والمطلوبة لأغراض صحية أو مخصصة لتغليف المنتجات الغذائية المفتوحة (المنتجات شبه جاهزة)”. وتشير التعديلات المقترحة إلى أنه ابتداء من أول كانون الثاني 2019، سوف يتوقف تقديم الأكياس البلاستيكية المجانية للمشتري. وقال ممثل وزارة البيئة في لاتفيا، روديت فيسيري، إنه “بدءا من عام 2025، لن يتم بيع أكياس بلاستيكية في المتاجر على الإطلاق، وأنه يجب استبدالها بتغليف أكثر صداقة للبيئة”. وينتهي مصير معظم الأكياس البلاستيكية في لاتفيا بداخل مقالب، حيث يمكن إعادة تدوير جزء منها فقط.