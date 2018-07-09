حفاظا على البيئة.. إجراءات وقائية في المطمر الصحي في الحلس بريف القنيطرة

بهدف الحفاظ على نظافة البيئة والحد من انتشار الذباب والحشرات تقوم مديرية النفايات الصلبة في القنيطرة بأعمال ردم المطمر الصحي ورش المبيدات الحشرية في معمل النفايات الصلبة وشوارع قرية الحلس بريف القنيطرة.

مدير إدارة النفايات الصلبة في المحافظة المهندس عبد الغني جعفر أوضح أن المديرية تقوم حاليا بأعمال ردم المطمر الصحي في قرية الحلس بالريف الشمالي الشرقي من المحافظة والبالغة مساحته نحو 20 دونما وبعمق ثلاثة أمتار.

وبين جعفر أن أعمال طمر النفايات في المطمر الصحي تكون للنفايات غير القابلة للتدوير وانتاج السماد منها وتتم على عدة مراحل تشمل طمر بقايا النفايات التي تتم معالجتها في المعمل ومن ثم وضع طبقة من التراب والردميات فوقها لمنع تسرب الروائح وانتشار الذباب.

وأشار جعفر إلى قيام المديرية برش المبيدات الحشرية الضبابية والرذاذ للقضاء على الذباب والحشرات والحد من انتشارها في المعمل ومحيطه وفي شوارع قرية الحلس القريبة من المعمل للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والبيئة، موضحا أن معمل النفايات الصلبة في قرية الحلس هو الوحيد في المحافظة وتبلغ طاقته اليومية نحو 50 طنا.